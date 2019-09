Muriel Pénicaud à Clermont-Ferrand : "la clé de l'industrie de demain, ce sont les compétences"

La ministre du Travail est à Clermont-Ferrand ce vendredi pour inaugurer le Hall 32. Ce site dédié à l'industrie est à la fois un centre de formation mais aussi un laboratoire high-tech pour les entreprises. Muriel Pénicaud était l'invitée de la matinale de France Bleu Pays d'Auvergne.

Clermont-Ferrand, France

"La clé de l'industrie de demain, ce sont les compétences". C'est avec ces mots que la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a commencé son interview à France Bleu Pays d'Auvergne ce vendredi matin, elle était l'invitée de la matinale avant d'inaugurer le Hall 32. Implanté sur un ancien site Michelin à Clermont-Ferrand, cette ancienne usine de 13.000 m2 est aujourd'hui dédiée à l'industrie du futur. Le Hall 32 est à la fois un centre de formation, une galerie des métiers pour le grand public mais aussi un laboratoire high tech pour les entreprises.

"Le Hall 32 va être une vitrine des métiers de l'industrie et permettre de former 2000 personnes par an"

Muriel Pénicaud a salué l'initiative de Michelin : "Le Hall 32 va être une vitrine des métiers de l'industrie. Il va permettre à près de 2000 personnes en formation continue, de se perfectionner ou d'apprendre les métiers de l'industrie chaque année. Et puis ça va permettre à des élèves en alternance de se former et ils vont jusqu'à chercher de jeunes décrocheurs, et pour ça je les salue".

La ministre du Travail est optimiste quant à l'avenir de l'industrie, même si beaucoup de sites ont fermé. "On a perdu un million d'emploi dans l'industrie en dix ans. Notre tissu industriel s'est affaibli. Mais depuis deux ans, l'industrie repart, elle embauche beaucoup en CDI d'ailleurs. Au total, on créé plus d'emplois qu'on en supprime dans ce secteur et ça c'est positif".

"On vient de passer la barre des 458.000 apprentis, c'est la première fois en France. "

Muriel Pénicaud mise beaucoup aussi sur la voie de l'apprentissage. "Je crois que l'apprentissage était un trésor caché dans ce pays. Il y a un an, on a libéré tous les freins, c'est en train de se développer fortement. On vient de passer la barre des 458.000 apprentis, c'est la première fois en France. "

Inauguration en grandes pompes

Outre la Ministre du travail Muriel Pénicaud accompagnée par la préfète du Puy-de-Dôme, Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc, les grands patrons auvergnats étaient évidemment présents pour cette inauguration XXL du Hall32. Premiers de cordée, le nouveau président du groupe Michelin, Florent Ménegaux et son prédecesseur Jean-Dominique Senard.