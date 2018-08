Poitiers, France

Muriel Pénicaud, la Ministre du travail est attendue à Poitiers le lundi 3 septembre prochain. Pour sa rentrée politique, elle a choisi de parler de l'apprentissage le jour de la reprise scolaire. En Nouvelle -Aquitaine, plus de 38.000 apprentis étaient recensés au printemps dernier dans la région. Ces jeunes décrochent dans la très grande majorité leur diplôme et surtout un contrat de travail. " Ils sont plus de 70% à trouver un emploi dans les 6 mois qui suivent leur formation ", assure Catherine Veyssy, vice-présidente de la Nouvelle-Aquitaine en charge de l'apprentissage.

Rencontre avec des jeunes à Saint-Benoît puis des chefs d'entreprises à Poitiers

Au programme de cette visite ministérielle, Muriel Pénicaud rencontrera des jeunes au centre de formation des apprentis BTP sur le campus des métiers de Saint-Benoît près de Poitiers et elle ira ensuite au CFA de la chambre des métiers et de l'artisanat. Elle dialoguera en fin d'après midi avec des chefs d'entreprise du département après avoir visité l'entreprise Safran Electronics et Défense à Saint-Benoît et la Société Poitevine de Peinture à Migné -Auxances. Ce sera l'occasion pour la Ministre de s'entretenir avec de jeunes apprentis sur leur parcours et les débouchés possibles avant de rappeler le sens de la loi sur l'apprentissage, l'assurance chômage et la formation professionnelle votée le 1er août dernier.

Muriel Pénicaud , en direct sur France Bleu Poitou vendredi 30 août à 8h10

La ministre du travail sera en direct sur France Bleu Poitou ce vendredi de 8h10 à 8h15.