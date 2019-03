Muriel Pénicaud n'ira pas à la rencontre des Fonderies du Poitou, les syndicats boycotteront la réunion en préfecture

Ingrandes-sur-Vienne, Ingrandes, France

Ils sont déçus les salariés des fonderies du Poitou ! La ministre du travail a répondu à leur courrier d'invitation, et c'est un non ! Elle ne viendra pas les rencontrer vendredi après-midi dans le Nord-Vienne. La ministre du travail est pourtant annoncée au salon de l'apprentissage et de l'emploi à Poitiers le matin, mais elle n'ira pas à Ingrandes sur Vienne pour rencontrer les salariés inquiets pour leur avenir. Les deux usines sont en redressement judiciaire.

Les syndicats ne se contenteront pas de l'attaché ministériel

A la place, Muriel Pénicaud propose aux représentants syndicaux de rencontrer son attaché ministériel en préfecture; une offre qu'ils ont gentiment déclinée. Au vu de la situation de redressement des Fonderies du Poitou, "les élus du personnel considèrent qu’il est du devoir de Madame la Ministre de venir à la rencontre des salariés touchés par l’éventualité d’une perte d’emploi", disent-ils dans un communiqué. Aucune délégation ne se rendra donc en préfecture.

Venir soutenir l’apprentissage lors d’un salon et visiter une usine c'est bien, mais soutenir les salariés d’une entreprise menacée par une destruction d’emploi et faisant partie de la filière diesel, filière dont 15 000 emplois sont en danger, c'est primordial", estiment les syndicats.

Les fondeurs appellent la population à venir les soutenir ce mercredi midi

Ce mercredi midi, les fondeurs invitent les Châtelleraudais, les élus et tous ceux qui les soutiennent à les retrouver devant la mairie de Châtellerault pour un barbecue revendicatif. Le rendez-vous est fixé à midi.