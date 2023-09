Muscadet : les vendanges débutent le jour de la rentrée

Contrairement aux années précédentes, le vignoble nantais a échappé cette année aux aléas climatiques comme le gel et la sécheresse, la récolte s'annonce donc bonne pour le Muscadet et les premiers coups de sécateurs sont imminents. Le ban des vendanges sera publié le lundi 4 septembre par la préfecture de la Loire-Atlantique. La Fédération des vins de Nantes affiche son optimisme pour le millésime 2023 : l'état sanitaire du raisin est bon, les conditions météo ont été idéales notamment sur les dernières semaines avec des épisodes frais et pluvieux suivis d'une période de chaleur.

Reconstituer les stocks

Les 400 vignerons sont rassurés selon la Fédération, car sur les ceps, les grappes de melon de Bourgogne (cépage de l'AOC Muscadet) sont généreuses et devraient permettre de reconstituer les stocks tombés au plus bas. Les professionnels pourront ainsi répondre à la demande, elle est en progression en France et à l'export. Aujourd'hui, 20 % des ventes se font à l'étranger.

Dans le département voisin de la Vendée, le ban des vendanges sera également publié le lundi 4 septembre.