Musilac : "On n'a jamais eu un tel déficit, on ne sera peut-être pas là l'année prochaine"

L'organisateur et cofondateur du festival Musilac à Aix-les-Bains, en Savoie, tire la sonnette d'alarme. La 20e édition s'est terminée ce dimanche 10 juillet et ça pourrait être la dernière d'après Rémi Perrier. Après deux années blanches à cause du Covid, le festival musical phare de Savoie est revenu cet été avec un jour supplémentaire, plus de 70 groupes et artistes sur les bords du lac du Bourget. Mais voilà, les spectateurs n'ont pas été assez nombreux pour absorber les dépenses du festival, qui pourrait bien disparaître.

80.000 entrées payantes en 2022

Près de 80.000 billets ont été vendus lors de cette édition 2022. "C'est loin des objectifs qui nous permettaient de couvrir les dépenses logistiques et artistiques de ce festival sur cinq jours" explique Rémi Perrier. "On n'est pas les seuls, c'est un été catastrophique pour les festivals, à quelques exceptions près, ces deux ans sans festival avec le covid ont forcément eu des conséquences" précise le cofondateur de Musilac.

"On est très peu soutenu par les pouvoirs publics, à part la mairie d'Aix-les-Bains, on n'est pas aidé, c'est vraiment insuffisant" ajoute Rémi Perrier.

AUDIO - Le constat de Rémi Perrier, cofondateur du festival Musilac. Copier

1,2 million de déficit

"On n'a jamais eu un tel déficit, on parle de 1,2 million d'euros de déficit, c'est colossal" ajoute le cofondateur de Musilac. "On est privé, on n' a pas d'argent d'un grand groupe financier, c'est très compliqué". "C'est un drôle d'anniversaire, je suis dans l'incapacité d'annoncer les dates de l'édition 2023, il faut qu'on voit comment on peut essayer de s'en sortir, si on arrive".

"Je ne dis pas ça pour faire du chantage ou mettre la pression mais vraiment on ne sait si Musilac sera là l'année prochaine" conclut Rémi Perrier.

AUDIO - Les explications de Rémi Perrier, cofondateur du festival Musilac. Copier