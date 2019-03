Mussidan : La cantine scolaire à 2 euros

Mussidan, France

Le pouvoir d'achat est la première préoccupation des français devant le chômage. Fort de ce constat, la ville de Mussidan (3 000 habitants) a décidé de baisser de manière drastique le coût de ses repas à la cantine de 3,04 euros à 2 euros par enfant à la prochaine rentrée, soit une économie de 80 euros par an et par enfant. Le groupe scolaire François Collas compte 261 élèves de primaire et de maternelle, entre 210 et 220 inscrits chaque jour à la cantine où l'on mange à 85% bio depuis 2016, essentiellement des produits locaux.. A la prochaine rentrée, on garde la qualité, la quantité, mais avec une facture de 2 euros par repas.

Moins de viande, plus de légumineuses.

Le cuisinier, Laurent Limousi, s'est facilement adapté au cahier des charges. C'est lui qui avait orienté la nouvelle municipalité vers le bio. Le défi parait de taille mais : "_Il suffit de diminuer les quantités de viande et de manger d'avantage de légumineuses_, ce qui permet de découvrir des légumes nouveaux comme les blettes". La cuisine est bio à 85% : fruits, légumes, volailles, porc et boeuf. Les desserts sont faits maison.

Les parents d'élèves qui se réjouissaient déjà de voir leurs enfants manger bio et varié se disent chanceux. Nazareth Soukup, mère de 4 enfants dont 3 scolarisés rue Jules Ferry a souvent l'occasion de "comparer avec des amis ou la famille parisienne. Je me rends compte de la chance que nous avons, d'autant que les enfants mangent bien et ne manquent de rien."

Il faut "une volonté politique"- Stéphane Triquart, maire de Mussidan.

"Le plus important "dit le maire, Stéphane Tricart "c'était de se fixer un tarif en baisse significatif et de tout faire pour l'atteindre". "C'est une volonté politique, _on trouve de nombreuses communes sur internet, de 3000, 6000 ou 9000 habitants qui proposent des tarifs à 2 euros voire même gratuits_". Nous recevons des appels de communes qui souhaitent nous imiter et qui veulent savoir comment s'y prendre. Il n'y a pas de secret. Juste une équipe unie avec la même volonté"

