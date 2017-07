Mutation ou licenciement : des salariés de Primagaz, en grève, ont du choisir

Les salariés de 4 sites de Primagaz étaient en grève ce mercredi contre la restructuration du groupe. Cinq sites de logistique ou de relation client sur sept seront fermés. A La Courneuve les salariés ont refusé une mutation et seront licenciés fin septembre.

La décision a été annoncée le 11 mai dernier. "On nous a fait une proposition : partir à Nantes ou à Lyon avec une décision à donner au 30 juin et sinon nous étions licenciés" raconte Sabrina, salariée de Primagaz à La Courneuve. Avec ses cinq collègues, elle fait grève ce mercredi. "Ma vie est ici, je ne peux pas tout lâcher du jour au lendemain et partir à Nantes ou à Lyon" raconte Khalil, en poste depuis huit ans.

82 postes concernés en France

Sur sept sites de logistique ou de relation client que compte le groupe, cinq doivent être fermés et regroupés sur les deux sites de Lyon et Nantes. A La Courneuve, les six salariés ont refusé la mutation et se préparent donc au licenciement pour le 30 septembre. Comme eux, 82 postes du groupe, qui compte 750 salariés en France, sont concernés par cette restructuration.

Les salariés de La Courneuve ont refusé une mutation et se préparent au licenciement. Copier

"J'ai extrêmement peur de me remettre à mon âge dans les entretiens, d'aller me vendre, est ce que je vais faire le poids face à une personne de 25 ans qui arrivera sur le marché du travail et qui coûtera moins cher que moi?" s'inquiète Delphine, 39 ans, et qui a déjà connu un licenciement dans une autre entreprise, il y a 9 ans.

"Je dois faire le choix de suivre mon employeur ou de rechercher un emploi" dénonce Delphine Copier

La direction justifie la réorganisation par une baisse de l'activité sur le marché du gaz de "26% en 10 ans". Les salariés, eux, soulignent que le groupe a réalisé 27 millions d'euros de bénéfices nets en 2016. Les négociations se poursuivent sur les conditions de départ des salariés concernés, jusqu'à mi juillet.