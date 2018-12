Mutation urbaine à l'est de Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

C'est une grande mutation urbaine qui s'amorce à l'est de Clermont-Ferrand. La municipalité vient de présenter le projet d'évolution du quartier Saint-Jean, 40 hectares partiellement en friche aujourd'hui. La méthode, utilisée pour la première fois, est un plan guide établi par l'architecte-urbaniste Bernard Reichen et son équipe. Il prend en compte ce qui est déjà acté à savoir un lycée et un gymnase à l'horizon 2012 et plus tard 1.300 logements et plus tard un parc urbain sportif, culturel et événementiel. Mais pour le reste Bernard Reichen et son agence vont travailler pendant 10 ans au devenir de cet ancien quartier industriel où se trouvait les abattoirs et où sont toujours situés les ateliers de rénovation ferroviaire des ACC.

Olivier Bianchi et Bernard Reichen présentent le nouveau quartier © Radio France - Pascal Gautier

Pour le maire de Clermont-Ferrand le nouveau quartier Saint-Jean sera synonyme de la transformation de la ville dans les 20 ans à venir, une ville plus cohérente du point de vue urbanisme, plus verte et avec plus de mixité fonctionnelle et sociale.

Il s'agit de transformer une métropole industrielle en métropole créative.

Une projection des futurs logements - © Photos et illustrations : Reichen et Robert & Associés

Le quartier Saint-Jean forme un grand triangle entre l'avenue Edouard Michelin, le boulevard Saint-Jean et la voie ferrée. Pour l'architecte Bernard Reichen, il ne s'agit pas de faire table rase du passé puisque les halles ferroviaires actuelles seront intégrées dans le projet même si elles n'auront pas forcément la même fonction

Le projet permettra aussi une renaturation dans une ville très minérale

Le nouveau quartier sera aussi desservi par des transports en site propre - © Photos et illustrations : Reichen et Robert & Associés

La méthode du plan-guide sera aussi utilisée pour le devenir du site Michelin des "Pistes" et de l'imprimerie de la Banque de France à Chamalières, puisque celle-ci va déménager à Vic-le-Comte. Le nouveau quartier Saint-Jean est une nouvelle opération majeure d'urbanisme après celle de l'ancien Hôtel-Dieu.