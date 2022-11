Muttersholtz trouve la parade face à la hausse des prix de l'énergie

La centrale hydroélectrique de Muttersholtz permet à la commune de ne plus acheter d'électricité pour alimenter ses bâtiments communaux.

Il a suffit d'un coup au portefeuille pour que l e maire écologiste Patrick Barbier engage pleinement Muttersholtz sur la voie de l'autoconsommation collective. Au moment de la renégociation quinquennale du contrat d'électricité de cette commune de l'est de Sélestat il y a quelques mois, l'élu constate la multiplication par quatre de la facture.

Malgré une négociation à la baisse avec l'opérateur historique, le surcoût annuel reste conséquent : 25 000 euros par an."On était déjà motivés avant pour des raisons écologiques, maintenant on l'est aussi pour des raisons financières", confirme le maire écolo, également président du Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) Sélestat Alsace centrale.

Besoins énergétiques remplis à 293%

Pour réduire les coûts, et sur les conseils du bureau d'études Enogrid, la commune décide d'utiliser l'électricité produite par les turbines de sa centrale hydroélectrique, au lieu de la revendre sur le réseau."On vendait l'électricité produite à des tarifs pas très élevés. Aujourd'hui on l'autoconsomme", confirme l'élu.

Grâce à cette centrale, la commune consomme aujourd'hui moins d'énergie qu'elle n'en produit. Conjuguée aux panneaux photovoltaïques, aux efforts de sobriété et aux chaudières bois, la centrale remplit 293% des besoins énergétiques de l'administration communale : éclairage public et tous les bâtiments communaux (mairie, école, salles communes). L'autoconsommation collective permet à Muttersholtz d'économiser 45 000 euros par an.

La centrale installée sur l'Ill a été rénovée et remise en service il y a trois ans. Le projet à 2,08 millions d'euros est le fruit du partenariat entre de nombreux acteurs locaux et nationaux.

Muttersholtz a bénéficié de l'aide financière de l'Etat et des collectivités locales pour la rénovation de sa centrale hydroélectrique. © Radio France - François Chagnaud

Objectif autonomie totale

Nous avons de nouveaux projets de toits photovoltaïques et d'installation d'éoliennes, ce qui serait une première en plaine d'Alsace - Patrick Barbier, maire de Muttersholtz

"Malgré tous les efforts engagés depuis sept ou huit ans, nous ne sommes qu'à 7% d'autonomie globale", rappelle Patrick Barbier. Pour atteindre 100% d'autonomie énergétique, le maire sait qu'il va falloir voir plus grand. "Nous avons de nouveaux projets de toits photovoltaïques et d'installation d'éoliennes, ce qui serait une première en plaine d'Alsace"

L'édile, également président du Pôle d'équilibre territorial et rural de Sélestat Alsace centrale et vice-président de la communauté de communes de Sélestat chargé du développement durable s'emploie en ce moment même à convaincre les autres élus du secteur et réfléchit à une méthode pour impliquer les habitants dans ce projet éolien.