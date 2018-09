A partir de janvier prochain les habitants de Balbigny pourront souscrire à une mutuelle communale. C'est une initiative de la mairie, destinée aux habitants aux revenus les plus modestes, mais pas seulement. C'est Santé mut qui va assurer ce service.

Catherine Szekala et Catherine Philibert travaillent à Santé Mut

Balbigny, France

Une mutuelle communale pour tous les habitants de Balbigny à partir du 1er janvier 2019? C'est l'objectif de la mairie qui a organisé une rencontre entre les habitants et les représentants de Santé Mut (la mutuelle) le 11 septembre dernier. L'objectif c'est de proposer une mutuelle abordable au plus grand nombre.

Un gain de 15 à 25 % de pouvoir d'achat- René Padet, adjoint au maire de Balbigny

"On met cette mutuelle en place pour proposer des prix plus intéressants" soutient René Padet le 3ème adjoint du maire. "On a calculé, les habitants pourront faire des économies de 15 à 25%, ce n'est pas négligeable compte tenu du fait que le pouvoir d'achat des Balbignois n'est pas très élevé" poursuit-il.

Cette mutuelle est déjà utilisée dans des communes voisines comme à Nervieux ou à Bussières. _"Aucune augmentation des cotisations, n'a été pratiquée depuis 4 ans"d'après Catherine Szekala qui travaille à santé Mut. "C'est dû notamment au fait que nos adhérents ont des comportements responsables."_ affirme celle qui est chargée des relations publiques à santé Mut. Avec la mutualisation, plus les adhérents consomment (paires de lunettes...) plus les prix de la mutuelle grimpent aussi.