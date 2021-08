Corse : l'impact de la pénurie de puces électroniques

Le secteur de l'automobile est lourdement touché par cette pénurie de composants électroniques, de plus en plus présents dans les nouveaux modèles, notamment électriques. Le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon, parmi les leader mondiaux , fait état "de stocks à leur niveau le plus bas". Ce qui pénalise lourdement les constructeurs, et par effet domino, les distributeurs automobiles. En bout de chaîne, le consommateur doit lui patienter plusieurs mois pour obtenir le véhicule de son choix, comme le confirme Franck Galligani, directeur général de Doria Automobiles, à Bastia : "Il y a notamment des options sur certains véhicules qui ne sont pas disponibles, ce qui contraint le consommateur soit à revoir son choix, soit à patienter. Il y a un gros problème de production qui se répercute sur nous, distributeurs ; les délais de livraison peuvent aller jusqu'à plusieurs mois. Problèmes aussi pour les réparations, certaines pièces de rechange peuvent manquer".

Le secteur du "hardware", c'est-à-dire des composants des ordinateurs, est aussi très lourdement touché par cette pénurie. Au point de provoquer, selon François Luciani, directeur d'Espace Média à Bastia, une envolée des prix de ces matériaux : "On a en effet du mal à se réapprovisionner, principalement les cartes graphiques. Les délais sont allongés, et les prix sont plus élevés. Les ordinateurs peuvent être 10 % plus cher".

Une crise qui pourrait durer jusqu'en 2023.