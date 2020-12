Alors que le déconfinement est prévu le 15 décembre et que les indicateurs sanitaires ne sont pas bons, un doute subsiste sur la réouverture des établissements culturels comme les cinémas. Hervé Cassin, exploitant du Royal à Saint-Max et de Cinélun à Lunéville se prépare malgré tout.

"On n'a aucune visibilité" regrette l'exploitant des cinémas de Saint-Max et Lunéville

Les théâtres, musées et cinémas pourront-ils ouvrir leurs portes le 15 décembre comme prévu ? Un doute plane sur le sujet alors que l'objectif fixé par le gouvernement de descendre à 5.000 cas de Covid-19 par jour paraît inatteignable d'ici la semaine prochaine.

"Dans l'expectative"

Les exploitants de cinémas sont dans l'attente des annonces du Premier ministre Jean Castex prévues ce jeudi. Hervé Cassin qui gère le Royal à Saint-Max et Cinélun à Lunéville se prépare à tous les scénarios :

"On est dans l'expectative. On n'a aucune visibilité. On a tous fait notre programmation. Tout est prêt et on attend le feu vert ou on prendra les décision qui s'imposent si les mesures sanitaires sont trop importantes."

Hervé Cassin craint notamment un couvre-feu plus tôt qui ferait diminuer encore un peu plus la fréquentation. Le patron du Royal qui veut "garder le moral" en attendant de rouvrir, peut-être en janvier.

Pas d'arbres de Noël ni de scolaires

De toute façon, le mois de décembre qui représente un quart des recettes annuelles est déjà perdu en grande partie selon Hervé Cassin. Les cinémas accueillent dès fin novembre de nombreux arbres de Noël d'entreprises et de séances scolaires. Des événements qui ne seront pas rattrapés avant les vacances de toute façon. Un manque à gagner qui ne sera pas compensé par les familles pendant les congés de Noël :

"Les films de Noël ont été reportés ou mis directement sur les plateformes. Prenez le Disney "Soul" qui sera directement sur les plateformes donc il n'y aura pas de Disney de Noël. Ce seront surtout des reprises de la Toussaint. La fin d'année ne sera pas bonne dans tous les cas."

Une année 2020 à oublier pour les exploitants de salles de cinéma.