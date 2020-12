"On n'a encore touché aucune indemnité" : la colère des ex-Camaïeu, deux mois après leur licenciement

Deux mois après leurs licenciements, les ex-Camaïeu se battent pour faire valoir leurs droits et recevoir leurs indemnités. A l’appel de la CGT, une vingtaine d'actuels et anciens salariés de l’entreprise de prêt-à-porter, dont le siège social est à Roubaix, se sont rassemblés mercredi 16 décembre devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, à Tourcoing.

Selon le syndicat, la quasi-totalité des personnels remerciés à la fin de l’été n’ont toujours rien touché : ni indemnité de licenciement, ni allocation chômage.

Pour rappel, au mois d'août dernier, l’enseigne textile, placée en liquidation judiciaire, a été reprise, mais 123 boutiques ont fermé et 440 postes ont été supprimés dans toute la France.

"Les licenciements prononcés en septembre étaient sous la responsabilité des administrateurs désignés par le tribunal de commerce, explique Thierry Siwik, délégué CGT chez Camaïeu à Roubaix. Mais il y a eu une mauvaise gestion des démarches et seule une vingtaine de personnes ont reçu leurs indemnités."

Pour Thierry Siwik, délégué CGT chez Camaïeu, c'est l'administrateur judiciaire qui a mal fait son travail. © Radio France - Hélène Fromenty

Employés abandonnés

Parmi les ex-employés concernés, Johala Kezzaz, qui a été responsable du magasin Camaïeu de Lille-Gambetta pendant 15 ans.

"Du jour au lendemain on a dû vider notre magasin, rendre les clés en 72 heures et ensuite...plus rien ! On nous a abandonnés."

Suite à son licenciement, elle assure n'avoir reçu aucun document pour pouvoir justifier son statut professionnel. "Du coup, je n'avais aucun statut : je n'étais ni employée, ni au chômage. Et je n'ai rien pu toucher comme indemnités."

On ne peut pas dire aux enfants que le Papa Noël ne va pas passer

Pour élever ses deux filles, cette maman de 48 ans se retrouve sans ressource, ou presque.

"J'ai pu solder mes congés payés, mais c'est tout. Heureusement, ma famille est là pour m'aider. Parce que les factures sont toujours là, le loyer à payer et puis on arrive à quelques jours de Noël. On ne peut pas expliquer aux enfants que cette année le papa Noël ne passera pas."

Régulariser les dossiers

Petite éclaircie pour Johala ces derniers jours.La semaine dernière, elle est finalement inscrite chez Pôle Emploi et ce mardi elle reçoit enfin son reçu pour solde de tout compte.

"Mais ils n'ont comptabilisé que 6 années d'ancienneté ! Alors que j'ai passé 15 ans dans l'entreprise. Donc il manque 12.000 euros, ce qui n'est pas négligeable par les temps qui courent..."

"Il faut que le tribunal de commerce fasse quelque chose pour régulariser les dossiers. La situation est catastrophique", reprend Thierry Siwik de la CGT.

Johala l'assure, elle va continuer à se battre pour tenter "d'obtenir son dû". Ensuite elle pourra passer à autre chose et chercher un nouveau travail.

Le syndicat promet de son côté de saisir le tribunal des Prud'hommes si rien ne bouge prochainement.