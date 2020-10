"On n'a pas à payer les pots cassés" : l'inquiétude des gérants de bars à Châteauroux

L'inquiétude est vive chez les gérants de bars de Châteauroux. Dimanche, le maire a annoncé qu'il avait demandé au préfet de l'Indre une fermeture de tous les bars dès 23 heures "en raison de la dégradation de la situation sanitaire et du non respect répété des consignes dans et aux abords de certains bars ce week-end". Avec des contrôles de police et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, il a été constaté des regroupements et le non-respect du port du masque dans certains cas.

"Trois à quatre bars" à Châteauroux ne respectent pas les règles

Un constat que ne dément pas la présidente de l'Umih (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) en Berry. "Des bars accueillent des jeunes qui dansent sans masque et sans distanciation physique. C'est inadmissible et indéfendable. En tant que professionnel, on se doit d'appliquer les règles sanitaires qui nous sont imposées mais que nous avons pu négocier", insiste Véronique Gaulon.

Mais pour elle, pas question de sanctionner de façon généralisée. "Que les trois ou quatre établissements en faute soient sanctionnés, c'est normal et inévitable. Il peut y avoir des amendes ou des fermetures administratives. Mais que l'ensemble des cafetiers de Châteauroux soit pénalisé, ce n'est pas justifiable", ajoute-t-elle.

Le sentiment d'injustice des gérants de bars

Trois ou quatre bars sont particulièrement visés par ces débordements. Des établissements déjà dans le collimateur pour d'autres problèmes avant la crise sanitaire. Mais l'immense majorité des bars de Châteauroux respectent les règles sanitaires. D'où un sentiment d'injustice. "C'est toute une profession qui va subir les conséquences de quelques établissements qui ne jouent pas le jeu", se désole Nicolas Pernot, du Sans Chichi. Une fermeture à 23 heures au lieu de 2 heures du matin, c'est un coup dur en cette période déjà compliquée sur le plan économique. "C'est encore un coup de massue qu'on risque de prendre. La clientèle vient le week-end dans nos bars. C'est une partie du chiffre d'affaires qui risque de partir", précise Nicolas Pernot.

La préfecture de l'Indre consulte les services de police, de la mairie de Châteauroux et l'UMIH ce lundi après-midi. Selon nos informations, les services préfectoraux ne seraient pas favorables à une fermeture généralisée des bars à 23 heures. Des sanctions plus ciblées pourraient être prononcées contre les bars qui ne respectent pas les règles. "Sur ma structure, je n'ai pas à payer les pots cassés de ceux qui ne respectent pas les règles. J'engueule mes clients quand ils n'ont pas le masque, je fais vraiment attention", confirme le gérant du Sans Chichi.