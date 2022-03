Immobilier : "On n'a pas besoin d'encadrer les loyers à Marseille" selon la FNAIM

En Provence et surtout à Marseille, se loger ressemble parfois à un long chemin de croix. Selon l'observatoire des loyers qui publie ce jeudi le bilan de l'année 2021 du parc locatif privé dans le département des Bouches-du-Rhône, "le marché reste très tendu face à une demande insatisfaite".

Un loyer du simple au double entre Arles et Aix

Si les loyers sont restés plutôt stables en 2021, la réalité cache de grandes disparités entre l'est et l'ouest du département. C'est à Arles, Salon et Tarascon (environ 10€ du mètre carré) qu'on dépense le moins pour se loger alors qu'à Cassis, Aix et sur la Côte-Bleue, les loyers médians sont les plus élevés des Bouches-du-Rhône (entre 15€ et 17€ du mètre carré).

À Marseille, des loyers en-dessous de la moyenne

Entre les deux, Marseille (12,20€ du mètre carré) se situe en-dessous de la moyenne des Bouches-du-Rhône (12,60€) et la Métropole (12,70€) mais avec là encore des situations très diverses selon les arrondissements. Ainsi on trouve les loyers médians moins élevés dans les 1er, 2e, 4e, 14e et 15e arrondissements, ces deux derniers situés dans les quartiers Nord. C'est à dire les secteurs de la ville les plus pauvres.

Un taux de mobilité au plus bas à Marseille

Les loyers observés sont dans la moyenne marseillaise dans les 3e, 5e, 6e, 10e et 13e arrondissements. Ils sont au-dessus de la moyenne de la ville dans les 7e, 8e, 9e, 11e, 12e et 16e.

Autres singularités à Marseille, l'observatoire des loyers indique une légère hausse des prix à la relocation (de l'ordre de 80 cts d'euros par mètre carré entre un changement de locataires) et surtout un taux de mobilité d'à peine 17% (dans un marché normal le taux de mobilité varie entre 25 et 30%).

"L'encadrement des loyers enverrait un signal pernicieux aux propriétaires" - Didier Bertrand, président de la FNAIM 13

Cette situation du marché locatif privé à Marseille est jugée "très inquiétante" par des professionnels du secteur. Certains appellent à un vaste plan de construction de logements neufs et alertent sur les effets néfastes de l'encadrement des loyers souhaité par la municipalité de Benoît Payan. "On n'a pas besoin de cet encadrement des loyers, assure Didier Bertrand, président de la FNAIM 13. On manque de logements neufs, de logements intermédiaires, on manque de rénovation dans l'ancien. L'encadrement des loyers enverrait un signal d'image qui serait pernicieux. Un certain nombre de propriétaires retireraient leur bien et on ne ferait qu'accentuer la cause. Donc ça ne règlerait pas la problématique dans notre territoire".

