"On n'a pas ressenti l'euphorie des soldes", témoignent les commerçants de Châteauroux

Fini les prix bas. Les soldes d'hiver se terminent ce mardi 8 février. Après quatre semaines de démarques, l'heure est au bilan. Dans l'Indre, il est plutôt décevant. Les stocks restent importants. A Châteauroux, la fréquentation et le chiffres d'affaires sont en baisse.

Baisse de la fréquentation avec le télétravail

Pas un chat dans les rues, ni dans les boutiques de Châteauroux. Les soldes n'ont pas attiré les foules. "On n'a pas ressenti cette euphorie des soldes cette année, pas du tout, regrette Asma, gérante de la boutique de prêt-à-porter Perla, rue André Lescaroux. C'était assez aléatoire le mercredi, ça bougeait un peu plus le samedi mais dans l'ensemble, c'était assez calme".

Même son de cloche rue de La Poste. La fréquentation est en baisse. Avec le Covid et le télétravail, les clients ne sortent plus. "Les clients préfèrent mettre leur budget dans leur habitat, ils sont plus souvent à la maison que dehors, explique Cathie Delvallée, présidente de l'association des commerçants du centre-ville de Châteauroux et propriétaire de la boutique Surya Soleil. Ils se replient chez eux, sortent moins et s'habillent moins".

Des promotions toute l'année

Mais pour Audrey Crépin, gérante du magasin de vêtements Au'Délire, le manque d'engouement pour soldes s'explique aussi par les nombreuses promotions à longueur d'année. "Quand on n'est pas en soldes, on est en soldes privés ou en ventes privées. Les gens peuvent acheter des vêtements moins cher toute l'année, précise-t-elle. Ce n'est plus comme avant, on n'attend plus les soldes pour se faire plaisir".

Par rapport aux derniers soldes d'hiver, la commerçante a perdu la moitié de son chiffre d'affaires. "Ca été vraiment catastrophique pour moi", déplore-t-elle.