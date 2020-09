"N'attendez pas le dernier moment", l'appel du tribunal de commerce aux entrepreneurs de la Marne

Suite à la crise sanitaire du coronavirus, le pire était à craindre pour les entreprises, mises à l'arrêt, totalement ou partiellement, pendant plusieurs mois. En cette rentrée, la situation semble pour le moment loin de la catastrophe annoncée. Le nombre d'entreprises en difficulté a même baissé en France entre le mois de mai et le mois de juillet : - 42,5% par rapport à la même période de 2019, selon une étude du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

"Les entreprises sont encore un peu sous anesthésie", estime le Président du tribunal de commerce de Reims, Jean-Marie Soyer. "Pour le moment, il n’y a pas de vague de dépôt de bilan. On est les premiers étonnés. Je pense que l’Etat a beaucoup donné d’argent, mais on imagine que cela ne durera pas. Le tribunal de commerce est prêt à accueillir les entreprises".

Le pire à venir en 2021 ?

Certains avancent la date du 7 octobre comme un "jour noir", parce que les entreprises qui sont en état de cessation de paiement ont 45 jours pour demander l'ouverture d'une conciliation, d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire. Sauf qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire, toutes les entreprises qui se sont retrouvées en cessation de paiement entre le 13 mars et le 23 août dernier ont un sursis : le délai de 45 jours ne court qu'à compter du 23 août et il expire donc le 7 octobre prochain.

"On pense plutôt au début de l’année prochaine, au mois d’avril 2021, quand il va s’agir de rembourser les prêts garantis par l’Etat et que petit à petit les aides sociales, fiscales vont être arrêtées", précise Jean-Marie Soyer. "Pour le moment, les entreprises bénéficient de l’argent des PGE etc mais elles ne retrouvent pas leur niveau d’activité d’avant crise et c’est vrai qu’à un moment ou à un autre elles auront des difficultés de trésorerie".

"N’attendez pas le dernier moment!"

Face à ces perspectives, les tribunaux de commerce lance un appel aux chefs d'entreprise en difficulté : "Si l’entreprise est en cessation de paiement qu’elle ne peut plus faire face à ses échéances, elle a l’obligation de venir au tribunal mais _le tribunal de commerce a aussi une vocation importante de prévention_. On peut faire des procédures amiables et des conciliations. C'est confidentiel et amiable", explique Jean-Marie Soyer.