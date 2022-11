"On n'en veut pas", 350 motards de le Vienne refusent le retour du contrôle technique

Des Klaxons et des motos qui pétaradent : le bruit de la colère envahit les rues de Poitiers samedi 26 novembre. Du parc des expositions au pôle moto, en passant par la préfecture de la Vienne, 350 motards ont manifesté contre le retour d'un contrôle technique obligatoire pour les deux-roues de plus 125 cm3. L'appel de la Fédération française des motards en colère (FFMC) a été entendu un peu partout en France.

Alors que le gouvernement temporise depuis quelques années, le Conseil d'État a rétabli, lundi 31 octobre, l'obligation de réaliser un contrôle technique sur les deux-roues afin de respecter une réglementation européenne. "On n'en veut pas car on le fait déjà", résume Hendrick devant sa Suzuki. "Tous les motards entretiennent leur engin, question de survie. On ne peut pas rouler avec une pneu crevé", explique Sébastien, venu d'Angoulême. Pour certains, cette future dépense entre 50 et 70 euros, c'est un impôt déguisé, pour d'autres du racket.

Manuel, le coordinateur de la FFMC 86, rejette l'argument de la sécurité routière avancée par ses détracteurs. "La mortalité des deux roues a baissé de 19% ces dix dernières années" souligne-t-il alors que le parc moto a augmenté. La défaillance technique n'est pas la principale cause des accidents de motos ajoute Manuel. Il existe pour eux d'autres priorités, notamment la réfection des routes.

De son côté, le gouvernement souhaite rendre ce contrôle le "moins pénalisant possible" dans les mois à venir.