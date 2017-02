Nacrier recherche personne motivée pour transmettre son savoir-faire !

Le Charentais-Maritime Mario Baradeau a travaillé la nacre pendant des années. Aujourd'hui, il part à la retraite. Mais avant, il veut transmettre son expérience. Il faut dire qu'il n'y a qu'une petite poignée de nacriers en France. Pas question que le savoir-faire disparaisse!

Quand Mario Baradeau parle de son métier de nacrier, il est intarissable! Il a travaillé la nacre 12 ans.

Aujourd'hui, à 65 ans, cet habitant de St Xandre part à la retraite. Il veut voyager, pêcher...

Mais pour partir sereinement, il veut transmettre tout ce qu'il a appris!

Il cherche donc quelqu'un de motivé, patient, créatif et surtout méticuleux! "La nacre est dure comme de la céramique, mais elle est aussi fragile. Si on se trompe, on ne peut pas recoller, souder..." explique Mario Baradeau. Il est donc prêt à former une personne intéressée et à lui vendre son matériel et sa matière première. Lui a mis 6 mois pour apprendre le métier. "Mais bien sûr, ça dépend de la personne".

Un vaste terrain de jeux

Mais que fait exactement un nacrier? "Beaucoup de choses! C'est vraiment très diversifié" assure le sexagénaire!

Il peut restaurer de meubles, des armes anciennes, créer des bijoux ou travailler avec la haute couture. Le nacrier, en plus, est formel : "il y a des débouchés! On a pas assez des doigts d'une main pour les compter. Actuellement, c'est rare dans un métier!".

Et surtout, pour Mario Baradeau, ce métier est passionnant!

Surtout avec toute cette morosité ambiante! Là, c'est jubilatoire, on prend son pied tous les jours! - Mario Baradeau, nacrier

"Ce serait catastrophique, que le métier de nacrier disparaisse petit à petit. Nous ne sommes déjà plus que 3 ou 4", dit-il.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le standard de France Bleu La Rochelle au 05 46 35 17 17.

