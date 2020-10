Nancy : des militants ont recouvert des publicités lumineuses pendant la nuit

Ce n'est pas la première fois qu'ils agissent mais les militants opposés à la publicité à Nancy ont de nouveau frappé dans la nuit de samedi à dimanche. Une cinquantaine d'entre eux ont participé à une action contre les enseignes lumineuses qui restent allumées en pleine nuit mais aussi contre les publicités sur l'espace public (abribus, sucettes, etc...).

Une soixantaine d'enseignes débranchées

Les militants issus de Résistance à l'agression publicitaire, ANV-COP21, Greenpeace, Extinction Rebellion et Youth For Climate, ont arpenté les rues de Nancy pour éteindre les enseignes restées allumées illégalement : une soixantaine contre 89 l'an dernier selon le communiqué envoyé par les participants à l'action. Ils ont également recouvert de Blanc de Meudon les publicités allumées sur le domaine public. Des militants qui exigent le respect de la réglementation mais aussi l'interdiction des écrans numériques et des dispositifs d'éclairage d'affiches publicitaires.

En juillet 2022, un nouveau règlement de la publicité à l'échelle de la Métropole doit voir le jour.