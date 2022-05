Nancy : Fives Nordon mise sur la formation pour développer le nucléaire

Emmanuel Macron a annoncé, avant sa réélection à la tête de l'Etat, début février, son plan de relance du nucléaire pour la France. Le président de la République veut prolonger la durée de vie des EPR déjà existants et construire 14 nouveaux EPR, dont six d'ici 2050. En plus, d'autres petits réacteurs doivent être développés.

Pour mettre en œuvre ce plan et relancer le nucléaire en France, il faut des entreprises et des salariés. C'est pour cela que Fives Nordon, à Nancy, a lancé son programme "pass nucléaire". Un parcours d'apprentissage proposé par l'Académie de Fives Nordon, qui existe depuis 1992, et l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM). Ce nouveau programme est lauréat de l'appel à projets France relance dans la catégorie "renforcement des compétences de la filière nucléaire".

Des jeunes en reconversion

Luca Perrain fait partie de la première promotion du "pass nucléaire" de Fives Nordon. Ce jeune homme de 26 ans travaillait auparavant dans le secteur de la chimie. "On a été intégré directement au sein de Nordon, on a pu bénéficier de trois formations", explique Luca à Bruno Bonnell, secrétaire général pour l'investissement, en visite à l'atelier, ce vendredi. A côté de lui, sa collègue était fleuriste avant d'entamer une formation au sein de Fives Nordon.

Le secrétaire général pour l'investissement, Bruno Bonnell, a visité l'entreprise Fives Nordon à Nancy, ce vendredi. © Radio France - Clémentine Sabrié

Guy Cormer, directeur délégué de Fives Nordon, se félicite de l'accélération de ces formations au sein de l'Académie. "Aujourd'hui, on embauche 100 personnes par an. On va passer à 200" dans les prochaines années, précise le responsable. L'objectif de l'entreprise est de passer de 900 employés actuellement à 1.200 en 2026. "Arrêtons de considérer que ces métiers d'atelier, ces métiers d'usine, sont secondaires. Au contraire, ils deviennent essentiels dans un moment où on veut réindustrialiser la France et le nucléaire est à la pointe puisqu'il va apporter l'énergie pour cette réindustrialisation", détaille Bruno Bonnell, en charge du plan France 2030 dans lequel s'inscrit le plan de relance nucléaire. La moitié des sommes de France 2030 devraient être allouées à la décarbonation du pays, l'autre aux acteurs émergents.