Nancy : l'adjoint à la culture Bertrand Masson s'inquiète pour le financement de l'opéra

Le cri d'alerte de l'opéra national de Lorraine à Nancy. Son président, l'adjoint au maire à la culture, Bertrand Masson, vient de signer dans le Monde une tribune (article payant) avec d'autres élus locaux et le syndicat professionnel des opéras, des orchestres et des festivals d'art lyrique. Ils demandent au gouvernement des moyens pour faire face à l'année 2023. "La fermeture de nos établissements n'est plus une chimère" selon les signataires qui font face à la hausse des coûts des énergies et celle du point d'indice qui provoque une augmentation des salaires.

ⓘ Publicité

Pour l'opéra national de Lorraine, il manque en 2023 1,2 million d'euros selon Bertrand Masson, soit près de 10% du budget de la structure. Si rien n'est fait, il faudra faire des choix difficiles selon l'élu : "on pourrait limiter le nombre de représentations, réduire le nombre d'actions culturelles à destination de certains publics et puis la dernière piste, c'est la masse salariale avec le non-remplacement de départs. On ne se résout pas à cela. On est au travail et dans l'interpellation de l'Etat pour que le Ministère puisse intervenir, comme il le fait avec l'opéra de Paris dont la surcharge en fluides est prise en charge par l'Etat".

L'opéra n'est pas la seule structure concernée

Selon Bertrand Masson, un rendez-vous est prévu au Ministère de la Culture au début du mois de janvier pour trouver des solutions. L'adjoint au maire en charge de la culture s'inquiète pour l**'opéra mais aussi pour les autres structures culturelles de la ville** : "l'augmentation des fluides, c'est pour tout le monde et puis on peut ajouter les charges de productions avec des cachets plus élevés qu'hier, des coûts de fabrication de décors plus élevés qu'hier [...] On travaille à la préparation des budgets 2023 et on reste très attachés à ce que l'offre culturelle qui est à Nancy d'excellent niveau soit maintenue en 2023".

En octobre dernier, le ballet national de Lorraine avait alerté l'opinion sur la baisse de sa subvention par le conseil régional du Grand Est .