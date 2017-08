À Nancy, le voyage en car séduit de plus en plus

Deux ans après l'ouverture à la concurrence du marché français de l'autocar, plus de 200 villes françaises sont desservies par les compagnies du secteur. Devant le CHU de Nancy à Brabois, d'où partent les cars, les voyageurs sont de plus en plus nombreux.

Deux ans après l'ouverture à la concurrence du marché français de l'autocar, les voyageurs qui utilisent le car pour se déplacer sont de plus en plus nombreux. En France selon l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, 1,35 millions de passagers ont été transportés sur le premier trimestre de 2017, c'est 25% de plus qu'à la même période l'année dernière. Plus de 200 villes françaises sont desservies par les compagnies de transports en autocar contre 180 en 2016. Paris, Lyon, Montpellier mais aussi Barcelone ou encore Prague : plusieurs centaines de destinations sont desservies au départ de Nancy

Des prix attractifs

Devant le CHU de Nancy à Brabois, là où partent les autocars, les voyageurs sont de plus en plus nombreux.Thomas va passer des vacances à Avignon avec ses amis; c’est la première fois qu’il voyage avec une compagnie d'autocar. Son choix a été motivé par les prix proposés :

On a pris nos billets il y a seulement trois jours et on a payé 30 euros; alors que pour y aller en train c'était 160 euros. Donc le prix du trajet en car pour des étudiants c’est raisonnable même si les places sont limitées." Thomas - nancéien

Avec des trajets qui durent plusieurs heures le temps peut paraître long mais les voyageurs savent s'occuper : lecture, jeux de société, musique ou encore films, les dizaines de voyageurs présents ce jour-là connaissent déjà leur programme dans le car.

Devant le CHU de Nancy à Brabois, des voyageurs attendent le car © Radio France - Seina Baalouche

"Une fréquentation des cars en hausse de 50 à 80 %"

À Nancy et plus généralement en France trois compagnies se partagent le marché du transport en autocar : Ouibus, Isilines et Flixbus. L'année dernière, entre départ et arrivée à Nancy, environ 120.000 personnes sont montées dans les cars Isilines. Hugo Roncal, directeur Général de la compagnie, note "une fréquentation en hausse de 50 à 80% [...] mois après mois, années après années, on remplit de mieux en mieux." Même constat chez l'un des concurrents, la compagnie Ouibus. Roland de Barbentane, directeur général de la filiale de la SNCF, remarque qu'au départ de Nancy, les bus se remplissent bien "en direction de Paris en passant par Metz ou par Reims". Le directeur veut étendre le réseau de car :

Aujourd’hui on vise des extensions en direction de l’Alsace avec des destinations comme Europa-Park ou encore l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Ce sont des projets pour les semaines et les mois qui viennent. On essaye en permanence de tester des ouvertures de nouvelles lignes.

Malgré une augmentation du nombre de voyageurs en bus, aucune des entreprises qui se disputent le marché n'est encore rentable.