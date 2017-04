À Nancy, les librairies indépendantes résistent à la vente sur internet

Ce samedi 22 avril c'est la fête de la libraire indépendante en France notamment. Cette fête permet de se pencher sur le cas des librairies indépendantes et de l'évolution du secteur face à la montée des ventes sur internet. À Nancy, des librairies indépendantes résistent.

Ce samedi 22 avril pour la 19ème édition de la fête de la librairie indépendante, plusieurs événements sont organisés dans plus de 500 librairies indépendants en France, en Suisse, en Belgique francophone et au Luxembourg. C'est aussi l'occasion d'évaluer l'état du secteur face à la montée de la vente de livres sur Internet et de l'achat grandissant de livres d'occasions; depuis 2015, leur vente aurait augmentée de 8% selon une étude Ipsos pour le Centre National du Livre. Dans un monde où les achats internets et d'occasions prennent une place de plus en importante, comment font les librairies indépendantes pour s'en sortir ? A Nancy, ces établissements se renouvellent.

Une librairie-café

Dans une librairie indépendante située dans le centre ville de Nancy, il est possible d’acheter des livres, mais pas seulement : Brigitte est venue avec une amie pour profiter de "ce petit coin tranquille pour prendre un café" . Sur les tables à côté, des étudiants eux travaillent avec leur ordinateur et font des recherche grâce à la connexion wifi de l'établissement. L'habituée des lieux Brigitte y achète aussi régulièrement des livres parce que pour elle c'est important de "faire marcher les petits commerces" explique t-elle. Depuis l'ouverture de cette librairie café en 2011, les livres se vendent bien et ce malgré l'augmentation des ventes de livres sur internet et d'occasions. Marie Nardin, la propriétaire de la librairie, n'a pas ressenti la progression des ventes de livres sur internet. Elle explique :

J'ai des nouveaux clients mais aussi une clientèle qui fidèle. [Ici] on peut commander comme dans toutes les autres librairies et on se rend compte que même si le numérique et Amazon sont très présents, et bien les gens sont prêts à attendre pour venir chercher le livre dans ma librairie donc dans les autres librairies aussi je pense." Marie Nardin - libraire

Le livre permet d'entretenir les "relations humaines"

Géraldine travaille dans une autre librairie indépendante de Nancy. Elle est dans le métier depuis plusieurs dizaines d'années et elle affirme que les libraires indépendants peuvent se démarquer des grandes enseignes :

La vie de la libraire a énormément évolué. On voit que la clientèle se tourne pas mal vers internet pour acheter les livres. [...] Mais pour moi le livre effectivement c'est du papier mais c'est aussi une relation avec quelqu'un d'autre parce que par notre conseil on peut aborder la vie intime des gens qui ont beaucoup de questions et qui ont envie de lire pour découvrir un sujet, faire un cadeau ou oublier leurs idées noires. Donc il y a un côté très relations humaines et je trouve que c'est ça qui est très important surtout à notre époque." Géraldine - libraire.

Et les clients semblent ravis de ce service et de ces échanges. Par exemple Cécile, une cliente de la librairie-café, fréquente ces établissements car elle recherche "la passion de la libraire" qui "donne envie de découvrir de nouveaux auteurs et de nouvelles intrigues" explique t-elle.

Pour animer leur établissement, ces librairies indépendantes organisent aussi des animations avec des auteurs, des goûter littéraires ou encore des animations théâtres avec des associations culturelles.