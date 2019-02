Nancy : les manifestations de gilets jaunes "ça suffit" disent élus et représentants des commerçants

Avant un "14ème acte" du mouvement des "gilets jaunes", élus locaux, représentants de la CCI et des principaux centres commerciaux se sont réunis à la Métropole du Grand Nancy pour appeler au retour au calme. Les entreprises et commerces sont fragilisés aujourd'hui, disent les professionnels

Depuis le mois de novembre dernier, blocages de ronds-points et manifestations se succèdent.

Nancy, France

"_Ras-le-bo_l " ,"On en a marre" , réagissent à Nancy élus, président de la CCI, Chambre de Commerce et d'Industrie et commerçants réunis ce jeudi 14 février à la Métropole du Grand Nancy. "Marre" du mouvement des "gilets jaunes". Le mouvement débuté en novembre dernier se poursuit ce samedi 16 février par "un acte 14". De nouveaux rassemblements pourraient s'organiser en Meurthe-et-Moselle à Nancy, à Lunéville, Dommartin-lès-Toul. Une seule manifestation a été déclarée en préfecture pour ce week-end dans le département.

Selon élus et professionnels, les manifestations répétées des "gilets jaunes" en centre ville ou sur les ronds-points des zones commerciales ont fragilisé de nombreux commerces qui pourraient baisser leurs rideaux, s'ils ne retrouvent pas rapidement un niveau de trésorerie suffisant. La proposition du gouvernement d'étaler les charges ne suffira pas, selon François Pélissier, le président de la CCI à Nancy. "Tout le monde est co-responsable de la situation", précise-t-il, "il y a des commerces, des artisans, des TPE, très petites entreprises qui sont en train de baisser pavillon, qui licencient, c'est compliqué chez tout le monde. Le problème d'un commerce qui n'a pas fait son activité en novembre, décembre, janvier, c'est quand il va falloir qu'il recommande ses stocks, il va manquer de trésorerie, même avec un étalement des charges, il va se retrouver en liquidation, faute de trésorerie".

Le montant du préjudice n'a pas encore été chiffré précisément. Des commerçants de la rue des Dominicains à Nancy auraient perdu jusqu'à 60% de leur chiffre d'affaire. Les magasins de la zone commerciale de Frouard près de Nancy par exemple auraient eux perdu jusqu'à 5 millions d'euros sur les cinq samedis du mois de décembre.