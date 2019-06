Nancy : pour le premier dimanche des soldes, les acheteurs ont opté pour le centre commercial climatisé

Nancy, France

A l'occasion du premier week-end des soldes d'été, les magasins étaient ouverts ce dimanche 30 juin 2019 à Nancy. Sans surprise, avec la canicule, il n'y avait pas grand monde dans les rues. Les rares acheteurs ont opté pour le centre commercial Saint Sébastien, climatisé. "On vient ici prendre un peu le frais, vu qu'il y a la climatisation. Et comme c'est dimanche, on n'a rien d'autre à faire, donc on en profite pour faire nos courses", explique Anne, qui vient de s'acheter une nouvelle paire de sandales.

La rue Saint-Jean à Nancy quasi déserte pour le premier dimanche des soldes d'été, le 30 juin 2019. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

A cause de la canicule, on a beaucoup moins de clients que l'année dernière, s'inquiète une vendeuse

D'autres clients se réjouissent de pouvoir faire leurs courses tranquillement. "C'est plus calme. Les gens n'osent pas sortir avec la chaleur, donc c'est parfait pour faire ses courses, il y a beaucoup moins de monde que d'habitude", se réjouit Agnès. Il y a aussi ceux qui travaillent les autres jours de la semaine et qui profitent de l'ouverture dominicale pour faire leurs achats. Et enfin, il y a les futurs vacanciers qui en profitent pour faire les achats de dernière minute. "On en profite pour faire les derniers achats avant le départ en colonie de vacances de mes deux enfants", explique Laetitia, les bras chargés de sachets.

Les rares acheteurs ont opté pour le centre commercial Saint Sébastien, climatisé. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Malgré les quelques acheteurs qui ont osé braver la chaleur, les commerçants eux voient rouge. "A cause de la canicule, on a beaucoup moins de clients que l'année dernière et ils viennent surtout le matin très tôt, ce qui se ressent sur notre chiffre d'affaires", explique Céline, vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter féminin, située au centre commercial St Sébastien. Cette vendeuse compte sur la baisse des températures annoncée pour le début de semaine pour inverser la tendance. Les soldes d'été s'achèveront le 6 août 2019.