Nancy : nouvelle manifestation de gilets jaunes en soutien aux pompiers

Nancy, France

"On aime nos pompiers", "Sauvons nos pompiers, nos sauveurs", voilà ce que l'on pouvait lire sur les quelques pancartes brandies par les manifestants. Ils ont arpenté les rues du centre-ville avant de se diriger vers l'hôtel de police, boulevard Lobau. Le cortège est ensuite revenu à son point de départ devant le centre des congrès Prouvé avant de ses disperser dans le calme.

Moi j'attends la convergence des luttes, Lionel, gilet jaune

Ce n'était pas la foule des grands jours, ils étaient à peine 150 manifestants, ce que déplore Lionel, gilet jaune de la première heure "le problème c'est que les gens sont résignés mais c'est pas dans dix qu'il faudra protester contre ce que nous fait subir le gouvernement. C'est dommage que notre mouvement s'essoufle, aujourd'hui force est de constater que chacun défile de son côté. Moi j'attends une convergence des luttes".

Des banderoles en soutien aux pompiers en grève © Radio France - Mohand Chibani

Je suis persuadé que ça va reprendre, Alphonse

Alphonse lui veut continuer à se battre "ce n'est pas le moment de lâcher. ça va faire un an que je manifeste et notre mouvement va fêter dans quelques semaines ses un an. Je suis persuadé que ça va reprendre puis que rien n'a bougé depuis son déclenchement en novembre 2018. Nos situations n'ont pas changé, nous étions des salariés pauvres et nous le sommes toujours. Je suis toujours aussi déterminé".

Un nouvel appel à manifester a été lancé pour samedi prochain. Le rassemblement régional des gilets jaunes devrait avoir lieu à Epinal.