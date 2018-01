Motards et automobilistes se sont rassemblés au parc des expos de Nancy, à la suite d'un appel sur une page Facebook, pour critiquer l'abaissement de la vitesse de 90 à 80 kilomètres/heure mais aussi dire leur ras-le-bol. A la clé, une opération escargot et une entrevue avec un sous-préfet.

Nancy, France

Original. C'est le mot le plus proche de la réalité pour décrire ce qu'il s'est passé ce samedi sur le parking du parc des expositions de Nancy. A l'appel d'une page Facebook baptisée "Colère 54", environ 250 personnes, majoritairement des motards, se sont rassemblés pour manifester. Un mouvement contre l'abaissement de la vitesse de 90 à 80 kilomètres par heure sur les routes, mais aussi contre l'augmentation du coût de la vie, "la censure sur internet" ou "les subventions aux associations" selon un tract qui circulait sur le parking. Un ras-le-bol, c'est ce que dénoncent ces manifestants.

Rassemblement illégal

Un rassemblement non déclaré en préfecture et donc illégal. Conséquence : les principaux accès ont été bloqués par les forces de l'ordre jusqu'à ce que les manifestants ne décident de partir par un accès laissé libre et ne tentent de bloquer les entrées et sorties du Cora d'Houdemont après une opération escargot. L'intervention de la police a permis de ramener le cortège au point de départ. Par la suite, le sous-préfet de permanence Rachid Kaci s'est rendu sur les lieux pour entendre les revendications d'un mouvement pas (encore) structuré. Un face-à-face sur le parking rare qui a duré plusieurs minutes.

Motards et automobilistes ont fini par quitter les lieux au compte-gouttes peu après 15 heures.