Nancy : privé d'électricité, le supermarché installe un groupe électrogène et sème le trouble dans le quartier

Depuis vendredi 24 décembre et la panne d'électricité dans le quartier nancéien de Clos Medreville, les habitants disent vivre "un enfer sans nom". Gaëlle Baudet et ses voisins, qui habitent dans la résidence adossée au supermarché Match, subissent nuit et jour les nuisances provoquées par le groupe électrogène, installé sous leurs fenêtres. "On entend que ça, c'est entêtant, on a l'impression d'avoir des marteaux-piqueurs dans l'appartement", proteste cette habitante du sixième étage.

"Un engin de torture"

"J'ai 55 décibels dans la chambre, 65 dans la cuisine et 83 sur le balcon, renchérit Martine Galmiche, au premier étage de la résidence. Cela fait quatre nuit qu'on est obligé d'aller dormir ailleurs, chez ma fille ou des amis." Pour fuir le bruit, et les odeurs de fioul, certains habitants se sont réfugiés à l'hôtel. Patricia Durupt, elle n'a pas eu d'autres choix que de se calfeutrer chez elle pendant les fêtes de Noël. "J'ai enlevé les aérations de ma fenêtre, côté salle à manger, on a bouché."

Le groupe électrogène installé pour le magasin du supermarché Match à Nancy © Radio France - Marie Roussel

Quatre jours se sont écoulés ; la fronde s'est organisée. Après des mains courantes déposées au commissariat, des coups de téléphone au siège de Match à Lille, des appels à la police municipale, la mairie de Nancy et même l'Agence régionale de santé, les choses ont fini par bouger ce mardi. Le groupe électrogène a été débranché, et remplacé par un autre dispositif moins bruyant. La direction du supermarché dit faire le maximum pour limiter les désagréments des riverains et espère réparer la panne au plus vite.