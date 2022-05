Nancy : "ravis d'être là", les touristes étrangers de retour en Lorraine pour l'Ascension

Casquette sur la tête, et plan de Nancy à la main, Kirt et Barbra se préparent à découvrir la ville. Le couple de Belges, arrivé jeudi 26 mai en Lorraine pour passer le week-end de l'Ascension, est déjà ravi de ses premières heures de balade dans les rues. "On est impressionnés par l'architecture de la ville, et par la nourriture aussi ! On a déjà bu du très bon vin." C'est leur premier voyage à l'étranger depuis la crise sanitaire.

Comme eux, de nombreux touristes sont venus de l'étranger passer ces quelques jours de long week-end à Nancy. Sur la place Stanislas, ce groupe d'une vingtaine de retraités allemands écoute avec attention le guide, Michael Schwinge. "Habituellement, on est basés à Metz et on ne passe qu'une journée à Nancy. Mais on a décidé de faire autrement cette fois, car il y a tellement de choses à voir ici !" Le groupe de vacanciers est bien de son avis. "Nancy est wundervoll, formidable !"

"On n'attendait que leur retour !"

Cette forte fréquentation se ressent du côté des commerçants de la place Stanislas. "Les touristes étrangers sont bien là, on le voit", remarque Jean-Baptiste Fau, directeur du Grand Café Foy. "Ils viennent des pays limitrophes : Allemagne, Belgique, Luxembourg... On ne les voyait plus tellement depuis deux ans, on n'attendait que ça, leur retour !"

"C'est très bien pour le commerce", abonde Dorine, derrière la caisse du bureau de tabac qui fait aussi boutique de souvenirs à un angle de la place. "On est contents de les revoir, même si les Américains ne sont pas encore revenus" Pour ces professionnels, une telle fréquentation dès cette période augure une excellente saison touristique.Un soulagement, après une année 2021 durant laquelle les touristes étrangers avaient fait défaut dans la région.