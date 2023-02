Nancy : Réciprocité, association de lutte contre la précarité énergétique, renouvelle son partenariat avec EDF

Lutter contre la précarité énergétique, c'est l'objectif de l'association Réciprocité . Elle agit en Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges et la Meuse et fait, notamment, de la médiation sociale auprès de familles qui peinent à payer leurs factures d'électricité. L'association les aide à étaler les paiements et fait aussi de la pédagogie, pour permettre à ces familles de réduire leur consommation grâce à des éco-gestes. Réciprocité travaille avec EDF depuis 2001, et la convention qui lie l'entreprise et l'association a été renouvelée ce mardi 21 février pour l'année 2023.

ⓘ Publicité

Maintenir le lien avec les clients en difficulté

"Cette association est implantée localement depuis de nombreuses années donc nos clients la connaissent, lui font confiance, peuvent venir la voir directement", explique Samia Henry est la directrice du développement territorial d'EDF en Lorraine. Les médiateurs de Réciprocité sont une trentaine et ils agissent auprès d'environ 6000 clients dont les contacts sont transmis par l'énergéticien. "Les médiateurs de cette association nous permettent de ne pas laisser le client en difficulté s'isoler, car il a souvent des craintes à contacter une grosse entreprise comme EDF."

"Aujourd'hui toutes les démarches se font par écrans interposés", détaille Christian Rataux, président de Réciprocité, "La mission de nos médiateurs est d'être des interlocuteurs. Ils sont une personne à qui les clients peuvent s'adresser directement et expliquer leurs difficultés." Les médiateurs sociaux employés par Réciprocité sont des travailleurs en insertion professionnelle. En 2022, l'association a accompagné 202 de ces travailleurs.