Nancy Thermal : 19.000 entrées pour le premier mois d'ouverture

Timide lors de son ouverture le 1er avril 2023, la fréquentation de Nancy Thermal s'est amplifiée ces quatre dernières semaines. "Sur les horaires des nageurs, sur le temps de midi et le soir, il y a beaucoup de monde", confirme Alexandre déjà habitué des bassins olympiques. Pareil pour l'espace ludique, testé et approuvé par Margot et Albane, 13 ans : "au début pour le tobbogan on ne faisait pas la queue. Maintenant il y a beaucoup plus de monde".

En un mois, le complexe a totalisé près de 16.000 entrées pour l'espace aquasportif, environ 3.000 pour le spa ouvert le 15 avril. "C'est un bon score", se félicite Patrick Grillot le directeur de Nancy Thermal. Et ce malgré quelques couacs depuis l'ouverture du site, notamment avec la fermeture pendant 24h de deux bassins pour des problèmes techniques.

"On essuie les plâtres mais ça fonctionne"

"On est dans un site tout neuf, donc c'est un peu comme dans une maison nouvelle, on essuie les plâtres, reconnaît le directeur du site. A priori, on n'a pas de raison de s'inquiéter parce que tout fonctionne bien. C'est une très bonne construction et il peut y avoir quelques petits ratés à certains endroits ou des choses qui dysfonctionnent à certains moments. Mais rien de très grave."

Les premiers curistes sont attendus le 15 mai.