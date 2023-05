Nancy Thermal : l'ouverture des cures repoussée d'au moins "un mois", une cellule de crise activée

Les curistes vont devoir patienter avant d'inaugurer les soins en rhumatologie de Nancy Thermal. L'ouverture des cures, initialement fixée pour le lundi 15 mai, est repoussée d'au moins "un mois" selon le PDG de Valvital. Bernard Riac, invité de France Bleu Lorraine ce vendredi 12 mai, explique qu' après les derniers résultats d'analyses, jugés non conformes par l'Agence régionale de Santé, il faut mettre en place une "nouvelle installation". Elle doit compléter un équipement arrivé tardivement, le 30 avril dernier.

"On ne peut pas se permettre d'ouvrir et de refermer derrière si les analyses ne sont pas conformes. Il faut qu'on prenne suffisamment de prudence pour qu'une fois que cela soit ouvert on puisse faire une cure normale jusqu'à la fin de l'année", poursuit Bernard Riac. Début mai, la direction comptait 2600 réservations pour les cures pour l'ensemble de la saison thermale à Nancy. "On a créé une petite cellule de crise, autour de cinq personnes, pour contacter les curistes et commencer à réfléchir sur un report de leur cure à une date ultérieure". Y aura-t-il des remboursements ? "Pour l'instant, la cure est reportée. Après si les gens peuvent justifier certains frais, chaque cas sera étudié et analysé. S'il faut faire des remboursements, on fera des remboursements", conclut le PDG de Valvital.

"On se serait bien passé de cette nouvelle"

L'exploitant du site et la métropole du Grand Nancy se seraient bien passé de cette nouvelle, après la fermeture de deux bassins mi-avril. "On essuie les plâtres", avait-on alors justifié des deux côtés. Interrogé sur les conséquences économiques pour la collectivité, le vice-président du Grand Nancy en charge du tourisme, François Werner, est resté vague. **"**Bien sûr, ça fait peut être une perte, mais il faut être absolument pointilleux quand on commence une exploitation pour la durée et pour la réputation qu'on espère en tirer".