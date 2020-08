Nancy : top départ pour les bons d'achats bonifiés

Les Nancéiens peuvent désormais acheter les bons d'achats bonifiés subventionnés par la Ville de Nancy. Plus de 200 commerçants se sont inscrits à cette opération. Il s'agit de la première mesure de Mathieu Klein en faveur du commerce, depuis son élection à la mairie de Nancy.

Acheter un objet d'une valeur de dix euros et n'en dépenser que huit, c'est le mot d'ordre de cette opération lancée par la Ville de Nancy.

Dès ce lundi 24 août, les habitants peuvent acheter ces bons bonifiés de 25% par la municipalité. Ils sont disponibles en ligne, ou alors au kiosque municipal de la place Maginot ainsi qu'auprès des mairies de quartier du Haut-Du-Lièvre et de Haussonville.

Ces bons seront valables dans des commerces de la ville. Il s'agit du premier projet de la nouvelle équipe municipale concernant le commerce, 500 000 € y ont été investis.

" Plus de 200 commerces inscrits "

" Plus de 200 commerces sont inscrits à ce dispositif, explique Areski Sadi, adjoint au maire à la dynamique commerciale, nous avons voulu privilégier les commerces de proximité ". Les supermarchés et les stations essences n'ont ainsi pas été inclues.

" D'un point de vue politique, on souhaite tout de suite envoyer des messages forts en ce début de mandat. Ce sont des mesures d'urgence. Nous voulons dire aux commerçants " on sera à vos côtés". Les soutenir, c'est aussi soutenir la consommation, en donnant du pouvoir d'achat aux Nancéiens et aux familles " enchérit Areski Sadi.