Nancy : anniversaire des gilets jaunes, trois ans après, "des éléments conjoncturels" similaires

Le 17 novembre 2018 commençait en Lorraine et en France le mouvement des gilets jaunes. Trois ans après, la mobilisation s'est essoufflée mais le climat social reste similaire sur certains points pour Claude Poissenot, sociologue à l'université de Lorraine et invité de France Bleu Sud Lorraine.

Le mouvement des gilets jaunes souffle sa troisième bougie. Comme en novembre 2018, au début de la mobilisation, le prix des carburants est à nouveau au plus haut. "Des éléments conjoncturels qui rassemblent" pour Claude Poissenot, sociologue à l'IUT Charlemagne de Nancy qui a travaillé sur le mouvement notamment pour The conversation France, même si "_en matière de mouvements sociaux, les prévisions sont bien incertaines et qu'il est difficile de savoi_r" si le mouvement pourrait reprendre de l'ampleur.

La hausse du prix des carburants est "une menace sur la mobilité, et la mobilité c'est important pour, à la fois gagner sa vie, mais aussi pour son mode de vie. "Sans voiture, je ne suis plus rien" disait quelqu'un au moment des gilets jaunes. Je crois que ça reste vrai" estime le sociologue.

Crise de la représentativité

D'autres caractéristiques, cette fois plus profondes, sont toujours à l'œuvre en 2021 selon Claude Poissenot, du besoin de reconnaissance à la question de la représentativité : "Il y a un problème de légitimité. Les gilets jaunes ont montré qu'ils avaient du mal à se sentir représentés. Il y a effectivement beaucoup moins d'employés d'ouvriers dans l'Assemblée nationale. Je pense que c'est un lien qui est à construire, la confiance est aussi à construire".

Une mobilisation qui aura laissé un héritage, celui d'"un premier mouvement social d'individus" sans le rôle de rassemblement des syndicats et marque "l'expression d'un sentiment personnel qui est aussi une possibilité de manifestation de la colère"

Claude Poissenot remarque également des changements notamment dans la relation des politiques avec la population, "ça a changé en partie" explique le sociologue. "_On a bien vu que ce mouvement a débouché sur des mesures qui ont quand même produit des fruits. Le gouvernement a lâché environ 17 milliards. Donc il y a eu des choses. Et puis ça va servir d'avertissemen_t"

Une reprise des gilets jaunes contre le pass sanitaire ?

Depuis, plusieurs gilets jaunes ont rejoint l'opposition au pass sanitaire, exprimant "une certaine défiance" et un refus "qu'on décide à ma place" selon Claude Poissenot. Une mobilisation différente de celle de novembre 2018, "je pense que ça restera limité, parce qu'il y a des enjeux de vie ouverte qui est empêché, je ne crois pas que ça puisse se développer". Pareil pour le mouvement des gilets jaunes, en lui même : "c'est inflammable à tout moment. Mais, avec les élections, on peut penser que il y a un débouché politique qui peut permettre d'exprimer son insatisfaction."