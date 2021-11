Nancy : un nouvel outil pour préserver le commerce de proximité dans le centre-ville

La Ville de Nancy dispose désormais d'un nouvel outil pour préserver le commerce de proximité, encourager l'installation d'indépendants et limiter la mainmise de grandes chaînes : il s'agit du droit de préemption. Cela permet à la municipalité d'être informée lors d'une cession d'un bien commercial sur un périmètre bien précis, de la rue Saint-Jean à la place Stanislas, en passant par la Grand rue, la rue Saint-Dizier ou encore la rue Mon-Désert.

Diversifier les commerces

"On a la possibilité désormais de préempter le fonds commercial, pour choisir quel commerce on veut y mettre, à qui on veut céder", détaille Areski Sadi adjoint au maire en charge du commerce à Nancy. Cette mesure vise également à favoriser la diversité des commerces et l'installation d'indépendants.

"On se rend compte qu'à Nancy, il y a une forme d'iniquité. Celui qui a la surface financière importante peut, dans ces rues convoitées, acheter des fonds. Souvent, ce sont des grandes enseignes de fast-food. Ceux qui sont parfois originaux ou indépendants n'ont pas la surface financière et ne rachètent pas", conclut l'élu.