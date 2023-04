Nancy : une bagagerie solidaire va bientôt ouvrir pour les sans-abris

La ville de Nancy réaffirme son engagement pour les sans-abris. D'ici le mois d'octobre 2023, une bagagerie solidaire ouvrira au 32 rue Saint-Anne dans le centre-ville de Nancy, en lieu et place de l'accueil de jour de l'ARS (Accueil et Réinsertion Sociale). "Le sans-abri pourra se présenter avec ses effets personnels et il pourra les déposer dans un casier fermé à clé", détaille Nadège Nicolas, adjointe à la mairie de Nancy.

Une laverie à disposition des sans-abris

Ce projet se concrétise grâce à la Nuit de la Solidarité. Lors de l'édition 2022, les SDF avaient fait remonter le besoin d'un lieu sécurisé afin de ne pas transporter leurs affaires toute la journée. "Une laverie sera associée à la bagagerie", précise Nadège Nicolas. Si la ville fournit les locaux et les équipements, la Croix-Rouge se chargera de l'accueil. "Ils vont devoir coordonner les bénévoles, prolonge l'adjointe au maire. Charge à eux de trouver des bénévoles sur les créneaux horaires d'ouverture."