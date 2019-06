Nantes : 200 agents hospitaliers ont manifesté devant l'Agence régionale de santé

À Nantes, ce jeudi matin, près de 200 agents hospitaliers des services d'urgences, ont manifesté devant l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Ils réclament plus de moyens financiers et plus d'effectifs. Depuis trois mois, plusieurs services d'urgences sont en grève.

Nantes, France

Ce jeudi matin à Nantes, 200 agents hospitaliers des services d'urgences se sont rassemblés devant l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Les manifestants venus de Nantes, Saint-Nazaire et Angers réclament plus de moyens financiers et plus d'effectifs. Depuis trois mois, un peu partout en France, plusieurs services d'urgences sont en grève. Agnès Buzyn, la ministre de la santé, a pourtant promis de débloquer 70 millions d'euros pour les services d'urgences, mais les syndicats majoritaires jugent cette somme insuffisante.