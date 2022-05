Nantes : 300 agents ont bloqué la ville pour demander des hausses de salaire face à l'inflation

Ils ont bloqué les principaux axes d'entrée dans le centre-ville de Nantes au petit matin et ont ensuite manifesté ce vendredi matin. 300 agents de Nantes métropole et de la ville de Nantes demandent des hausses de salaires face à la flambée des prix.

Leur salaire dépend à la fois du point d'indice gelé depuis 10 ans (et dont le "dégel a été promis pour l'été par le gouvernement au mois de mars dernier) et de leur régime indemnitaire de grade (qui dépend de leur employeur, en l'occurrence la ville et la métropole de Nantes). C'est donc pour obtenir une révision de ce régime que quelque 300 fonctionnaires territoriaux ont manifesté ce vendredi matin dans le centre de Nantes, alors que le pays fait face à une inflation très forte depuis quelques mois.

"Si notre point d'indice avait suivi le cours de l'inflation depuis 2000, chaque agent devrait gagner 350 euros de plus par mois. Localement notre seul levier c'est le régime indemnitaire, voilà pourquoi on demande une hausse urgente de ce régime", explique Didier Potiron, l'un des délégués CGT de la ville de Nantes. "Avant, on disait que le 15 du mois, certains collègues ne pouvaient plus faire face, mais depuis quelques mois, avec cette inflation galopante, ces hausses de prix, c'est dès le 10 du mois que c'est compliqué", rajoute ce représentant du personnel.

Les principaux axes bloqués

Les manifestants s'étaient donné rendez-vous dès 6h30 devant les sites techniques et ils ont décidé de bloquer les principaux axes d'entrée dans la ville de Nantes en pleine heure de pointe. Conséquence la circulation a été totalement saturée sur de nombreux axes : quai de la Fosse, Pont de Cheviré, Île de Nantes... "Je ne sais pas si c'est populaire mais il fallait qu'on se fasse entendre, au moins là on nous a entendu", conclut Didier Potiron.

Stand de la CGT devant la cité des congrès de Nantes lors d'une manifestation des agents territoriaux. © Radio France - Nicolas Crozel

La manifestation est notamment passée sous les fenêtres de la mairie et s'est terminée devant la Cité des congrès, où le barbecue a été allumé.