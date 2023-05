Nantes : 70 postes à pourvoir dans les coulisses de l'aéroport

Dans le hall de l'aéroport de Nantes, des passagers patientent pour enregistrer leurs bagages. Ils croient s'adresser à des salariés de la compagnie aérienne qui va les faire voyager. Mais à l'exception d'Air France qui possède son propre personnel au sol, les autres compagnies sous-traitent. Et c'est donc à des salariés d'Alyzia ou d'Avia Partner que ces voyageurs s'adressent. Les deux entreprises se partagent le "gâteau nantais". Idem pour les personnels qui guident les voyageurs au moment d'embarquer ou de débarquer.

ⓘ Publicité

Avia Partner s'occupe également de faire le ménage dans les avions, de guider les pilotes pour qu'ils se garent sur le bon parking à l'atterrissage, de remplir et vider les soutes... la liste est longue. Et l'entreprise annonce, en ce début de saison estivale, recruter quelque 70 personnes pour répondre à la hausse du trafic annoncée dans les prochaines mois.

"Nous sommes une entreprise de services et d'assistances pour les compagnies aériennes" explique Alain Le Roux, chef d'escale adjoint à Nantes. "Quand un avion arrive sur un aéroport et jusqu'à ce qu'il reparte, il y a plein de services autour de cet avion, des services visibles du public et des tâches plus techniques" explique celui qui nous fait visiter des lieux, habituellement interdits au public.

Alain Le Roux adjoint au chef d'escale Avia Partner à Nantes © Radio France - Nicolas Crozel

Nous voilà par exemple dans un des hangars où atterrissent les bagages, une fois enregistrés, lorsque vous les voyez disparaitre sur le tapis. La prise de photo est interdite pour des raisons de sécurité. "Tous les bagages sont étiquetés et tracés pour qu'on ne les perde pas. Mais le tri est bien réalisé par du personnel. Ce sont bien des agents qui les chargent ensuite sur des remorques, avion par avion, destination par destination" précise Alain Le Roux.

Des contrats saisonniers qui peuvent se transformer en CDI

Les bagages sont ensuite chargés sur une remorque tirée par un petit camion jusqu'à l'avion. C'est le travail de Sean. Il a 60 ans et a été embauché il y a un an en CDD dans un premier temps pour la saison estivale. Et puis on lui a proposé de rester, il a signé un CDI.

Sean, agent d'Avia Partner chargé de charger et décharger les soutes © Radio France - Nicolas Crozel

"Ce sont des métiers techniques qui nécessitent des formations, l'aspect réglementaire est également très important. Ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir garder les personnes qu'on a formées. L'idée c'est, si notre niveau d'activité nous le permet, de conserver ces personnels. Cette année, nous avons 70 postes à pourvoir, ce qui représente quand même 11.000 heures de formations" explique encore le chef d'escale adjoint qui met en avant par ailleurs, la possibilité d'évoluer au sein de l'entreprise.

loading

Des formations pour les personnels recrutés

Nous rencontrons par exemple Élodie. À 45 ans, elle a rejoint l'entreprise en octobre dernier, suite à une reconversion professionnelle, après avoir travaillé dans l'hôtellerie. Embauchée en contrat de professionnalisation d'un an (avec une formation) elle vient finalement de signer un CDI en prenant, en plus, quelques responsabilités. "J'ai été formée pendant un mois, puis j'ai travaillé en "doublon" avant de me retrouver au contact des passagers". Son rôle : l'enregistrement des bagages, mais aussi des passagers et leur embarquement.

Elle a aussi appris à gérer le stress que ressentent certains voyageurs, notamment en cas de retard, d'annulation ou de soucis de bagages. "On doit faire preuve de "self control", et expliquer calmement qu'on fait au mieux pour trouver une solution. Nous sommes les visages, les incarnations de la compagnie aérienne, les interlocuteurs des passagers, alors même que nous ne sommes pas employés par la compagnie, raconte-t-elle.

Elodie a été embauchée comme agent chargée d'enregistrer les bagages et les passagers. © Radio France - Nicolas Crozel

Or, chaque compagnie a ses propres règles, notamment pour les gabarits des bagages en soute. "Nous, nous sommes chargés par les compagnies de faire respecter leurs règles" explique Alain le Roux.

loading

Si vous voulez découvrir les différents métiers proposés par Avia Partners et postuler. L'adresse mail : jobs.nte@aviapartner.aero