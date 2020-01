Nantes : arrivée sous les sifflets de la secrétaire d'État à la transition écologique

Nantes, France

La secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuelle Wargon, est en déplacement à Nantes, ce vendredi, pour présenter le plan du gouvernement sur l'avenir de la centrale électrique de Cordemais, centrale qui doit cesser de fonctionner au charbon dans les années qui viennent.

Sifflée par des opposants à la réforme des retraites

Elle est arrivée à la préfecture sous les sifflets de 200 à 300 manifestants : des salariés de Cordemais mais aussi des agents hospitalier, des agents territoriaux... Tous opposés à la réforme des retraites.

Un dispositif de sécurité impressionnant pour la venue de la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon © Radio France - Fabrice Hawkins

Elle vient parler de Cordemais, mais on est en grève depuis plus de 40 jours !

Et c'est justement ça le problème pour Dany Berges, délégué CGT à la centrale : Cordemais, ce n'est pas la priorité du moment. "C'est de la provocation de venir comme ça dans l'urgence ! Ils veulent boucler ce qui touche à l'avenir de Cordemais avant les élections municipales pour donner un signe fort. Mais on est quand même en grève depuis plus de 40 jours contre lé réforme des retraites !".

Les représentants syndicaux boycottent la réunion

Ce vendredi, les représentants syndicaux de Cordemais ont décidé de boycotter la rencontre prévue avec la secrétaire d'État. Emmanuelle Wargon n'a donc eu face à elle que les secrétaires départementaux des différents organisations. Ils avaient prévu de lui parler... de la réforme des retraites.