Nantes : au Secours populaire, l'aide alimentaire a explosé

Grâce à la mobilisation des bénévoles, l'Espace solidarité du Secours populaire de Nantes, situé rue Paul Bellamy, l'aide alimentaire a pu se poursuivre. Après quelques jour de flottement pendant lesquels "les gens ne savaient pas s'ils pouvaient venir ou non", les demandes ont "explosé", explique Cédric L'Hélias, le coordinateur de cet espace. En plus du public habituel, de nouvelles familles se sont présentées, "surtout des familles nombreuses", poursuit-il.

La fréquentation a plus que doublé

"Habituellement, 70 à 90 personnes se présentent ici chaque jour. Ce qui représente, avec leurs familles, 150 à 200 personnes. Au plus fort de la crise, on a eu certaines journées où 120 personnes se présentaient, cela fait 500 personnes", détaille Cédric L'Hélias. Alors le Secours populaire s'est organisé, et a pu compter sur ses jeunes bénévoles. Ibrahima, 30 ans, est bénévole depuis deux et demi, et "plutôt que m'ennuyer chez moi, j'ai préféré venir aider ici".

Ibrahima a d'ailleurs le geste assuré pour remplir les cabas des familles qui patientent sur le trottoir. Depuis le confinement , et rien n'a changé depuis le déconfinement, les bénéficiaires patientent dehors. Ils ne peuvent plus entrer, donnent leur sas ou leur chariot de course qui sera rempli par l'un des bénévole.

"Il a fallu se rationner"

Sur le trottoir, Line, mère de trois enfants, patiente avec son plus jeune fils, 7 ans. "Le premier mois de confinement a été très difficile, les enfants mangent beaucoup, il a fallu se rationner". Elle ne savait pas que l'Espace solidarité était resté ouvert pendant le confinement, et se dit "soulagée" de revenir.