Nantes : bientôt un immeuble en lieu et place du square Fleuriot

Là où se trouve aujourd'hui un bassin, la mairie prévoit de construire un immeuble de trois étages. Avec au rez-de-chaussée une enseigne de vêtements internationale, Uniqlo, qui remporte un vif succès partout en France. Une association nantaise s'oppose au projet.

Le projet d'immeuble commercial dont la livraison est prévue pour 2019 (copyright Agence Plattform). -

Forum Nantes Patrimoine a lancé une pétition sur internet (pour y accéder, cliquer sur ce lien). Elle demande à la mairie de Nantes un projet plus respectueux de l'environnement.

Ancien emplacement de la poste centrale de Nantes

Cela fait 45 ans que le square Fleuriot situé en plein centre ville n'est plus occupé par un immeuble. Jusqu'en 1972 il y avait là la poste centrale de Nantes.

La Poste Centrale du square Fleuriot rasée en 1972 (copyright Photo Lucien Lévy (LL). Coll. Loïc Ménanteau). -

Puis le bâtiment a été rasé et remplacé par un bassin et une fontaine. L'emplacement est idéalement situé, face aux arrêts de tramway "Commerce", mais il est aujourd'hui peu fréquenté. La mairie compte y construire un immeuble en verre avec dans les étages une vingtaine de logements et en rez-de-chaussée une enseigne de vêtements.

L'élu Alain Robert y voit un formidable atout pour redynamiser le centre ville.

On sait qu'à Nantes il y a trop de centres commerciaux périphériques et que le centre ville est trop défavorisé."

Le président de Forum Nantes Patrimoine Lény Charrier n'est pas de cet avis.

A Nantes tout est marqué sous les auspices de la fée commerce, mais on a besoin d'avoir des espaces verts !"

L'association se réserve la possibilité d'attaquer le permis de construire devant le tribunal administratif. La livraison finale du nouveau bâtiment est pourtant prévue pour le printemps 2019. Il pourrait accueillir l'enseigne de vêtements japonaise Uniqlo qui suscite un très grand engouement partout en France.

Les études archéologiques débuteront courant août. Forum Nantes Patrimoine aimerait que les vestiges soient sauvegardés.