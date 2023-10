Nantes : coup de froid sur le marché des pompes à chaleur, Saunier Duval vers du chômage partiel

Les bruits de couloirs se sont rapidement confirmés. La direction de Saunier Duval va recourir au chômage partiel chez une partie de ses effectifs à partir du 20 octobre. Le fabricant nantais de chaudières et pompes à chaleur parle de "tensions qui impliquent des baisses du volume de production". L'inflation, la chute des transactions immobilières et la galère pour obtenir des aides afin d'effectuer des travaux de rénovation énergétique sont avancées par la direction de l'usine située à Haluchère. Les pompes à chaleur ne se vendent pas suffisamment.

ⓘ Publicité

Un CSE extraordinaire organisé ce mardi

"C'est une période de transition qu'il faut traverser au mieux", glisse par mail Yuna Josse, la directrice du site industriel. Mais la nouvelle a du mal à passer. "On ne voit pas plus loin que le bout de notre nez", s'inquiète une salariée. Un CSE extraordinaire est programmé, ce mardi entre direction et syndicats sur ce sujet. La question de la compensation par l'entreprise du manque à gagner pour les salariés mis au chômage partiel jusqu'en fin d'année devrait être évoquée.

Les pompes à chaleur plébiscitées par Emmanuel Macron

Malgré ce contexte, "Saunier Duval reste confiant dans l’avenir, indique l'entreprise qui comptait 650 salariés dans ses rangs, l'an passé. Le président Emmanuel Macron, dans le cadre de sa planification écologique, a rappelé que la pompe à chaleur est une solution d’avenir et souhaite tripler la production française, pour atteindre le million d’unités par an d’ici 2027." Contactée à plusieurs reprises, la CFDT, syndicat majoritaire, n'a pas répondu à nos sollicitations.