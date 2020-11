Nantes : de bons gâteaux à base de pain rassis et de fruits moches

L'Atelier anti-gaspi et solidaire s'est installée dans la galerie commerciale Beaulieu, sur l'île de Nantes. Il vend des produits fabriqués à partir des invendus de la grande surface.

Faire du neuf avec du vieux, du gourmand avec du moche. Voilà la philosophie de L'Atelier anti-gaspi et solidaire. La boutique est installée au cœur du centre commercial Beaulieu, sur l'île de Nantes. Elle vend des produits fabriqués à partir des invendus de l'hypermarchés.

500 kilos de pain, de fruits et de légumes sont sauvés chaque semaine

Le pain rassis, une fois broyé, sert de farine pour les biscuits, les gâteaux et la pâte des pizzas. Les fruits et légumes moches, un peu abîmés ou trop mûrs sont eux aussi cuisinés ou transformés en confiture. Dans son fonctionnement d'avant reconfinement, L'Atelier transformait chaque semaine 500 kilos de pain, de fruits et de légumes invendus.

Les douceurs sont fabriquées à partir des produits que les clients du supermarché ne veulent pas © Radio France - Marion Fersing

Un projet également solidaire

Le projet est aussi solidaire : une quinzaine de personnes handicapées (trisomie, autisme, handicap psychique...) fabriquent et vendent les produits en temps normal. Avec le confinement, la boutique se donne quelques jours pour voir si elle a assez de clients pour continuer à fonctionner. Elle doit en principe rester ouverte jusqu'au 31 décembre, voir plus longtemps si le succès est au rendez-vous.

On sait à chaque fois quelle proportion du produit est recylée © Radio France - Marion Fersing

Compte-tenu du confinement, la boutique est actuellement ouverte de 11h30 à 14h, du lundi au vendredi et de 15h à 19h le samedi.