Nantes : des milliers de manifestants pour la défense des fonctionnaires

Plusieurs milliers de manifestants ont défilé mardi en fin de matinée dans les rues de Nantes pour défendre l'emploi et le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Un cortège unitaire qui s'est achevé par la construction d'une Bourse du travail symbolique.

La manifestation pour la défense de l'emploi et du pouvoir d'achat des fonctionnaires a réuni plusieurs milliers de personnes mardi matin à Nantes. Un très long cortège s'est étiré sur plusieurs centaines de mètres. Il est parti de la station de tramway commerce pour rejoindre la préfecture via le miroir d'eau et le cours Saint-André. Les manifestants ont défilé dans le calme sous les drapeaux de toutes les centrales syndicales. De très nombreux fonctionnaires ont participé à cette manifestation mais il y avait aussi des salariés d'entreprises privées comme Airbus ou la Biscuiterie Lu.

Un long cortège s'est étiré dans les rues du centre-ville de Nantes © Radio France - Pascal Roche

L'ultra-gauche en tête de cortège

La tête de cortège, comme souvent à Nantes, était formée par des membres de l'ultra-gauche, debout derrière une banderole noire sur laquelle on pouvait lire "Elise Lucet m'a radicalisé", allusion à l'émission Cash investigation sur France 2 dans laquelle les méthodes de management du distributeur Lidl et de l'opérateur de téléphonie Free ont été passées au crible.

La tête du cortège de la manifestation à Nantes © Radio France - Pascal Roche

Lorsque le cortège a longé la préfecture de Nantes, ces manifestants pour la plupart vêtus de noir, capuche sur la tête ou le visage masqué ont crié des slogans hostiles aux forces de l'ordre postées devant le bâtiment, "tout le monde déteste la police" pouvait-on entendre. Un comble dans une manifestation de défense des fonctionnaires puisque les policiers sont aussi des agents de l'Etat !

Les policiers en poste à proximité de la préfecture de Nantes © Radio France - Pascal Roche

Une "Bourse du travail" en bois devant la préfecture

Pour marquer ce nouveau rendez-vous social d'une initiative originale, des manifestants ont commencé à édifier une "Bourse du travail" symbolique, une structure en bois démontable qu'ils ont commencé à assembler sur la chaussée.