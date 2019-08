Nantes, des punaises dans une résidence pour personnes agées

Nantes, France

Cà fait huit mois que les punaises de lit résistent. Les premières ont été signalées en décembre dernier, dans cette "Résidence autonomie" de la rue de Croissant, à Nantes. Sur les 51 appartements, douze sont infestés. Depuis décembre, le Centre Communal d'Action Scociale fait régulièrement appel à une société spécialisée pour tenter d'éradiquer les insectes, localisation des foyers avec un chien spécialisé, traitement chimique et mécanique, mise en chauffe des appartements, vêtements placés au congélateur, mais les punaises sont toujours là. Un soutien psychologique a été mis en place pour les résidents et les personnels. Valérie Bioteau, responsable du pôle des établissements médico-sociaux de Nantes explique que "les résidents sont plutôt gênés, parce qu’il y a une certaine honte. Certains pensent que ça pourrait être lié une insalubrité alors que ce n'est absolument pas le cas. On peut en retrouver dans les hôtels luxueux, on peut en retrouver partout".

Une fermeture temporaire de la résidence ?

Le CCAS travaille sur un plan d'action à plus forte échelle. La semaine prochaine une réunion est prévue avec l'ensemble des parties prenantes. Est ce qu'on pourrait fermer le bâtiment pour le désinfecter entièrement ? "Je ne suis en capacité de vous répondre aujourd'hui" répond Valérie Bioteau, responsable du pôle des établissements médico-sociaux de Nantes, "On attend le plan d action de la société de désinsectisation qui nous donnera les priorités et on aura une concertation avec Nantes-Métropole-Habitat. La ville n est pas propriétaire du bâtiment, nous sommes juste gestionnaire".