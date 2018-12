Nantes : des tensions autour du lycée Albert Camus

Nantes, France

La police est intervenue lundi matin pour dégager les accès du lycée Camus dans le quartier Bellevue à Nantes. Des lycéens s'y sont installés aux alentours de 7h30 pour filtrer les entrées, ils voulaient ainsi dénoncer la réforme du bac, le dispositif Parcours sup et apporter leur soutien aux "gilets jaunes". Tout se passait dans le calme, mais selon des témoignages, une dizaine de jeunes ont fait irruption et ont commencé à incendier des containers. C'est à ce moment-là que les forces de l'ordre sont arrivées, elle ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants.

Le jeu du chat et de la souris

Le trafic du tramway interrompu pendant plusieurs heures dans le secteur a pu reprendre vers 12h45 mais à la mi-journée, les tensions persistaient autour du lycée où environ 200 manifestants jouaient au jeu du chat et de la souris avec les policiers. Il y a parmi ces jeunes une majorité de lycéens mais aussi des adolescents, qui habitent dans le quartier selon des témoins.

Tensions autour du Lycée Camus à Nantes. Déploiement de policiers. La rue Romain Rolland est bloquée. Le Tram est à l'arrêt. pic.twitter.com/5jbXNElipr — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) December 3, 2018

Les policiers ont procédé à quatre interpellations, deux sont des adolescents de 16 et 17 ans, le calme est revenu vers 13h30 aux abords du lycée.