Nantes: en grève depuis cinq semaines contre la réforme des retraites

À Rezé, des agents de nettoiement de la voirie de Nantes Métropole poursuivent la grève contre la réforme des retraites. Installés à l'entrée du site Félix Eboué, ils en sont à leur cinquième semaine de grève. Ils ont allumé un feu au milieu de l'accès. "S'il faut que ça dure six, sept, huit semaines, on verra bien. On ne lâchera pas" dit un de ces agents qui raconte que des gens passent, leur amènent des boissons, klaxonnent.

ⓘ Publicité

Au delà de la réforme des retraites

Tous les jours, ces grévistes sont là. Ils se relaient. Il y a du café, de quoi manger. "C'est la famille" dit Kipils, un autre agent en grève. Pour lui, ce combat va au-delà de la réforme des retraites : "Le travail, c'est important. Il ne faut pas se faire avoir par l'État. C'est aussi pour le pouvoir d'achat, pour l'essence qui est trop chère, pour tout. On bloque. C'est notre seul moyen de défense". Selon les grévistes, quatre des sept sites de nettoiment de la voirie de Nantes Métropole sont aujourd'hui bloqués par des agents en grève. Selon Nantes Métropole, 12 centres techniques sont ouverts, un est partiellement bloqué et quatre sont bloqués.