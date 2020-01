Nantes : encore des coupures de trams et de bus ce samedi

Deux nouvelles manifestations sont prévues ce samedi à Nantes. En conséquence, les trams et les bus éviteront le centre-ville dès 10h30 et jusqu'à 19h.

Nantes, France

Après la manifestation qui a rassemblé entre 8.000 et 18.000 personnes ce jeudi à Nantes, après le blocage des dépôts de trams et de bus ce vendredi, deux nouveaux appels au rassemblement sont lancés pour ce samedi. Le premier par l'intersyndicale à 11h à la croisée des trams et le second par un groupe de "gilets jaunes" à 14h au départ du Miroir d'eau.

Deux manifestations pour le premier samedi des soldes

La conséquence, c'est qu'une nouvelle fois ce samedi - le premier des soldes - la circulation des trams et des bus sera perturbée. Ils éviteront le centre-ville dès 10h30 et jusqu'à 19h annonce la Tan.

Une nouvelle fois ce samedi, les bus et les trams éviteront le centre-ville de Nantes - Semitan

Pour le tramway : la ligne 1 sera coupée entre médiathèque et Duchesse-Anne, la ligne 2 aura pour terminus 50 otages et la ligne 3 sera coupée entre Bretagne et Hôtel Dieu.

Le busway devrait circuler normalement.

Pour les chronobus : le C1 sera coupé entre Copernic et Foch-cathédrale, le C2 s'arrêtera à Talensac, le C3 sera coupé entre Copernic et Gare SNCF sud et le C6 entre Delorme et Foch-cathédrale.

Pour les autres lignes de bus : la 11 sera coupée entre Copernic et Foch-cathédrale, la 12 entre Talensac et Foch-cathédrale, la 23 entre Copernic et Talensac, la 26 entre Gaston-Veil et Delorme et la 54 s'arrêtera à Delorme.

La navette aéroport aura pour terminus gare SNCF sud.

Manifestation à La Roche-sur-Yon

Une manifestation contre la réforme des retraites est aussi prévue à La Roche-sur-Yon ce samedi matin à 10h place Napoléon.